Meloni feiert zwei Jahre als Premierministerin

Rechte Premierministerin ist zufrieden: "Ich habe mich nie geschont"

Die italienische Ministerpräsidentin lobt die Resultate ihrer Regierung, die am heutigen Dienstag seit zwei Jahren im Amt ist. "Am 22. Oktober 2022, vor genau zwei Jahren, wurde ich als Regierungschefin vereidigt. Wenn ich heute, zwei Jahre später, zurückblicke, denke ich vor allem, dass ich mich nie geschont habe und dass ich mit den Ergebnissen und den Zielen, die wir für Italien erreicht haben, zufrieden bin", sagte sie in einem Video im sozialen Netzwerk X.

Es sei ihr bewusst, wie viel Arbeit noch zu tun sei. "In den letzten Jahren haben wir Italiens zentrale Stellung auf der internationalen Bühne wiederhergestellt. Wir haben das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung wieder angekurbelt, wir haben mehrere historische Rekorde erreicht: Es hat in Italien noch nie so viele stabile Arbeitsplätze, noch nie so viele unbefristete Arbeitsverträge, noch nie so viele berufstätige Frauen gegeben", argumentierte Meloni, Vorsitzende der rechten Regierungspartei Fratelli d'Italia (FdI - Brüder Italiens).

Meloni zieht Bilanz

"Wir haben unser industrielles Produktionsgefüge vor den Auswirkungen der Energiekrise und den geopolitischen Herausforderungen geschützt. Wir haben Reformen eingeleitet, auf die dieses Land seit Jahrzehnten gewartet hat. Wir haben die Staatsbilanz gesichert, wir haben die Kaufkraft der Familien verteidigt, mit besonderem Augenmerk auf diejenigen mit Kindern und die Schwächsten unserer Gesellschaft, und wir haben Mittel in einem Umfang für das Gesundheitswesen bereitgestellt, wie es keine Regierung je zuvor getan hat", betonte die 47-jährige Regierungschefin, die erste Ministerpräsidentin in der italienischen Geschichte.

In den kommenden Jahren wolle sie weiterhin "mit Entschlossenheit und Engagement" daran arbeiten, diese Ergebnisse zu konsolidieren und den Pakt, den sie mit den italienischen Bürgern geschlossen habe, in vollem Umfang einzuhalten. "Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die auf uns warten, aber wir sind uns auch bewusst, dass wir gemeinsam ein stärkeres und sichereres Italien aufbauen können, das für alle wohlhabender ist", so die Regierungschefin.