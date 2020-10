Merkels Lockdown-Erklärung: Tumulte im Bundestag

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble musste eingreifen und die Zwischenrufer beruhigen.

Am Donnerstagmorgen hat Merkel den vereinbarten neuen Lockdown vor dem Bundestag gerechtfertigt: "Die Maßnahmen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig." Trotz der vielfach vorbildlichen Hygienemaßnahmen zum Beispiel in der Gastronomie seien neue Einschränkungen notwendig: "Im gegenwärtigen exponentiellen Infektionsgeschehen können die Hygienemaßnahmen ihre Kraft nicht mehr entfalten."

Bei ihrer Regierungserklärung zu den am Mittwoch beschlossenen Corona-Maßnahmen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder lautstark unterbrochen worden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble musste eingreifen und die Zwischenrufer beruhigen. Unter den Rufen war auch ein "Halte die Klappe" zu hören – aber nicht in Richtung der Kanzlerin, sondern an die Zwischenrufer gerichtet.

