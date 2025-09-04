Alles zu oe24VIP
© Getty

Beide sind 72

Mikro-Panne: Hier reden Putin und Xi über Unsterblichkeit

04.09.25, 10:19
Die beiden Diktatoren träumen vom ewigen Leben.

Organtransplantationen, Verjüngungstherapien und ein Leben bis ins Alter von 150 Jahren: Ein Mikrofon hat bei der Militärparade in Peking ein Gespräch zwischen Chinas Staatschef Yi Jinping und Kreml-Chef Wladimir Putin über Unsterblichkeit eingefangen. "Ich glaube das war, als wir zu der Parade gingen, als der Vorsitzende (Xi) darüber sprach", sagte Putin. "In der Vergangenheit war es selten, 70 Jahre alt zu werden, heutzutage sagt man, mit 70 sei man noch ein Kind", so Xi.

"Mit der Entwicklung von Biotechnologie können menschliche Organe laufend transplantiert werden, Menschen können im Alter jünger und womöglich sogar unsterblich werden", lautete die übersetzte Antwort Putins. Xi daraufhin laut Dolmetscher: "Die Vorhersagen sind, dass es in diesem Jahrhundert möglich sein könnte, 150 Jahre alt zu werden."

Ewig an der Macht?

Das Mikrofon der chinesischen Staatsmedien fing das Gespräch während der Militärparade anlässlich des 80. Jahrestags der Kapitulation Japans zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Xi und Putin schritten neben Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un auf dem Roten Teppich am Platz des himmlischen Friedens und sprachen miteinander, während ein Dolmetscher übersetzte.

Putin bestätigte das Gespräch später. "Moderne Mittel - sowohl die Verbesserung der Gesundheit als auch medizinische Mittel, sogar alle möglichen operationellen Mittel hinsichtlich Organtransplantationen - erlauben es den Menschen, zu hoffen, dass das aktive Leben andauern wird, anders als heutzutage", sagte Putin. Xi und Putin sind 72 Jahre alt. Die beiden Staatschefs haben bisher keine Anstalten gemacht, ihre Machtpositionen aufzugeben.

