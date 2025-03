Milliarden-Vermögen? So reich ist Selenskyj wirklich

In den sozialen Medien kursiert die Behauptung, Selenskyj verfüge über ein milliardenschweres Vermögen

Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Fadenkreuz von Falschinformation. Derzeit kursiert in den Sozialen Medien die Behauptung, der ehemalige Schauspieler verfüge über ein milliardenschweres Vermögen. Dazu werden einige Zahlen zum angeblichen Besitz Selenskyjs genannt. Seine offizielle Einkommenserklärung widerspricht allerdings eindeutig den viralen Behauptungen.

Einschätzung: Die Zahlen halten einer Überprüfung nicht stand.

Überprüfung:

Die geteilten Informationen nennen konkrete Vermögens- und Einkommenswerte, die dem ukrainischen Präsidenten zur Verfügung stehen sollen. Aufgeführt wird etwa ein Haus im Wert von 35 Millionen US-Dollar (etwa 32 Millionen Euro) in Florida, 1,2 Milliarden US-Dollar (etwa 1,1 Milliarden Euro) auf ausländischen Bankkonten, 15 weitere Häuser sowie drei Privatflugzeuge und ein monatliches Einkommen von elf Millionen US-Dollar (etwa 10 Millionen Euro).

Verglichen mit dem ukrainischen Durchschnitt verfügt Präsident Selenskyj tatsächlich über ein hohes Einkommen und Vermögen, die allerdings weit unter den genannten Zahlen liegen. Im März 2024 wurde auf der offiziellen Homepage der ukrainischen Präsidentschaft bekanntgegeben, dass der ehemalige Schauspieler und seine Familie 2023 ein Jahreseinkommen von mehr als 300.000 US-Dollar erzielten, das sich aus Gehältern, Bankzinsen, Mieteinnahmen und dem Verkauf von Staatsanleihen zusammensetzte. Laut der Präsidentschaftshomepage soll es im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich anderer Vermögenswerte wie Immobilien und Fahrzeugen gegeben haben.

Konto in der Schweiz

Als Staatsbediensteter muss Selenskyj der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention (NACP) eine Einkommenserklärung vorlegen. In jener für das Jahr 2023 ist nur ein ausländisches Bankkonto angeführt, welches sich in der Schweiz befindet und auf dem rund 387.000 US-Dollar liegen sollen. Außerdem wird in der Erklärung eine nicht genau deklarierte Summe von 595.000 US-Dollar ausgewiesen. In Summe ergibt das jedoch weniger als ein Tausendstel der angeblichen 1,2 Milliarden US-Dollar.

Laut der Erklärung befinden sich auch keine Flugzeuge im Besitz von Selenskyj und weniger als 15 Immobilien. Davon befindet sich keine einzige in den USA. Bei dem angeblichen Besitz einer Villa in Florida handelt es sich somit um ein Gerücht, welches die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bereits im Jänner enttarnte. Dass sich in den Grundbüchern der 67 Bezirke Floridas keine Eintragungen unter Selenskyjs Namen finden, erbrachte eine aktuelle Recherche der Faktencheck-Organisation "Snopes" jüngst als zusätzlichen Hinweis.

Selenskyjs Gesamtvermögen lässt sich schwer beziffern. Seine Höhe entspricht jedoch nicht den in den Sozialen Medien kursierenden Behauptungen. Die US-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "Forbes" schätzte im Jahr 2022 Selenskyjs Vermögen auf weniger als 30 Millionen US-Dollar. Von etwa 20 Millionen US-Dollar ging damals "Forbes Ukraine" aus. Die Betreiber der Webseite "Celebrity Net Worth" schätzen es aktuell auf 25 Millionen US-Dollar.

Fünf Personen werden derzeit von "Forbes" als ukrainische Milliardäre gelistet, mit einem Vermögen von einer Milliarde bis zu vier Milliarden US-Dollar. Präsident Selenskyj fehlt auf der Liste, obwohl er darauf aufscheinen müsste, wenn er wie behauptet über mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar verfügen würde. Auch auf einer ukrainischen Liste (9) mit Multimillionären und Milliardären ist der 47-Jährige nicht zu finden.

Falschinformationen über Einkommen und Besitz des ukrainischen Präsidenten wie diese wurden bereits mehrmals vom APA Faktencheck-Team und anderen Organisationen ) widerlegt. Die aktuellen Behauptungen könnten von dem konservativen US-Medium "American Thinker" ( ausgehen, welches in manchen Postings als Quelle ausgewiesen wird. Auf der Homepage der Plattform ist zwar kein Beitrag zu dem Thema zu finden, ein englischsprachiges Facebook-Posting führt jedoch zu deren Telegram-Kanal.