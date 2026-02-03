Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Gila-Krustenechse
© Getty Images

Profitabel

Milliardengeschäft: Abnehmspritze dank Echsen-Gift

03.02.26, 09:37
Teilen

Die unscheinbare Gila-Krustenechse aus den Wüsten Nordamerikas hat der Medizin ein Milliardengeschäft beschert.

Ihr giftiger Speichel enthält das Peptid Exendin-4, das Forschern in den 1990er-Jahren als Grundlage für neue Medikamente diente. Es ähnelt dem menschlichen Darmhormon GLP-1, wirkt jedoch länger im Blut. Exenatid (Anm. eine synthetische Version des Peptids Exendin-4) wurde im Jahr 2005 als GLP-1-Arzneimittel zugelassen. Es wird bei Menschen mit Diabetes Typ 2 eingesetzt.

Später entstand die zweite Wirkstoffgeneration, darunter Semaglutid, das Blutzucker senkt, den Appetit reduziert und die Magenentleerung verzögert. Der Erfolg dieser Präparate führte zu einem explosionsartigen Markt, wie "Bild" berichtet: Die Ausgaben in den USA stiegen demnach von 13,7 Milliarden Dollar (2018) auf 71,7 Milliarden Dollar (2023), ein Großteil entfällt auf Semaglutid-Produkte wie Ozempic und Wegovy.

Alles begann mit dem Speichel einer Wüstenechse, der der Pharmaindustrie Milliarden bescherte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen