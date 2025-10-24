Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Dora Maar
© Getty Images

Farbenfroh

Millionen-Hammer: Picasso-Porträt von Dora Maar versteigert

24.10.25, 18:43
Teilen

In Paris ist ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, gemalt von Pablo Picasso, für 32 Millionen Euro verkauft worden. 

Das farbenfrohe Gemälde mit dem Titel "Büste einer Frau mit Blumenhut" zeigt die Künstlerin und langjährige Lebensgefährtin Picassos und wurde am Freitag im Hotel Drouot in der französischen Hauptstadt versteigert. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Bild "an einen ausländischen Käufer im Saal" verkauft.

Der spanische Künstler hatte Maar in mehreren berühmten Gemälden verewigt. Das nun versteigerte Werk mit Blumenhut entstand laut Auktionshaus im Jahr 1943. Werke von Picasso erzielen bei Versteigerungen meist Summen in Millionenhöhe und werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden