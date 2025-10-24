Millionen-Hammer: Picasso-Porträt von Dora Maar versteigert

In Paris ist ein Porträt der Fotografin und Malerin Dora Maar, gemalt von Pablo Picasso, für 32 Millionen Euro verkauft worden.

Das farbenfrohe Gemälde mit dem Titel "Büste einer Frau mit Blumenhut" zeigt die Künstlerin und langjährige Lebensgefährtin Picassos und wurde am Freitag im Hotel Drouot in der französischen Hauptstadt versteigert. Nach Angaben des Auktionshauses wurde das Bild "an einen ausländischen Käufer im Saal" verkauft.

Der spanische Künstler hatte Maar in mehreren berühmten Gemälden verewigt. Das nun versteigerte Werk mit Blumenhut entstand laut Auktionshaus im Jahr 1943. Werke von Picasso erzielen bei Versteigerungen meist Summen in Millionenhöhe und werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen.