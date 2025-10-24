Alles zu oe24VIP
schokolade frau
© Getty Images (Symbolbild)

Ladung verteilt

Verkehrschaos: Zug kracht in Schoko-Lkw

24.10.25, 17:15
Ein Güterzug krachte an einem Bahnübergang in einen Lkw voller Lebensmittel.

Am Freitagmorgen wurde laut der Polizei ein Lkw von einem Güterzug an einem Bahnübergang in Hedemünden (Niedersachsen) erfasst. Ein Polizeisprecher erklärt: "Als der Lastwagenfahrer das rote Licht und die sich schließenden Schranken bemerkte, hat er sein Fahrzeug verlassen – und damit vermutlich Schlimmeres verhindert."

Der Güterzug zerstörte den beladenen Lkw-Anhänger komplett und kam erst danach zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer und Lokführer wurden beim Unfall nur leicht verletzt.

Bahnübergang nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Der Grund, wieso der Lkw auf dem Bahnübergang stand, muss noch geklärt werden, so der Polizeisprecher. Den Übergang können eigentlich nur landwirtschaftliche Fahrzeuge nutzen. Die Straße ist eine Einbahnstraße, nur freigegeben für eben diese Fahrzeuge. Die Ampel und Schranke sollen funktioniert haben.

Der Unfall sorgte zwischen Niedersachsen, Hessen und Thüringen für Zugausfälle im regionalen Zugverkehr. Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

