Fünf Syrer sollen Mädchen vergewaltigt haben

Die Jugendliche wurde Opfer einer Gruppenvergewaltigung.

In Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) ermittelt die Polizei derzeit wegen des Verdachts einer schweren Sexualstraftat. Am Sonntagabend soll eine Jugendliche von mehreren Männern vergewaltigt worden sein.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen stehen derzeit fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 26 Jahren im Fokus der Ermittlungen. Bei der Gruppe soll es sich um Jugendliche, Heranwachsende und Erwachsene handeln - alle mutmaßlichen Täter stammen aus Syrien.

Fünf Männer in U-Haft

Wie die BILD berichtet, soll das Opfer einen der Verdächtigen gekannt haben. Vier der fünf Männer wurden unmittelbar nach der Gruppenvergewaltigung festgenommen, der fünfte hat sich in der Zwischenzeit gestellt. Alle fünf Syrer sind in U-Haft.

Die Ermittlungen dauern unterdessen an. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Angaben zu den Umständen oder möglichen Motiven der Tat.