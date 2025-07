Mindestens 14 Menschen in Ecuador erschossen

Die Angreifer feuerten aus einem Lieferwagen.

Bei Angriffen von Bewaffneten im Südwesten von Ecuador sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Zudem habe es drei Verletzte gegeben, sagte der Bürgermeister der Stadt El Empalme im Bundesstaat Guayaquil, Óscar Valencia, am Sonntag (Ortszeit). Die Angreifer hätten zunächst zwölf Menschen erschossen und dann in der Nähe eine weitere Menschengruppe angegriffen. Dabei seien zwei weitere Menschen getötet worden.

Bei dem ersten Angriff schossen die Angreifer laut Valencia mit Pistolen und Gewehren aus zwei Lieferwagen auf Menschen in einem Spirituosengeschäft. Dabei wurde auch ein zwölfjähriges Kind getötet. Vor rund einer Woche waren bei einem Angriff in einer Billard-Bar in der bei Touristen beliebten Küstenstadt General Villamil Playas im Südwesten Ecuadors mindestens neun Menschen erschossen worden.

Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt, galt aber lange als vergleichsweise friedlich und stabil. In den vergangenen Jahren wurde das Land dann selbst zu einer Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel. Seitdem hat auch die Kriminalität massiv zugenommen. Zwischen 2018 und 2024 stieg die Mordrate von sechs auf 38 Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 gab es in Ecuador bereits mehr als 4000 Morde.