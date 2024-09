Staatsfernsehen: 24 Menschen noch vermisst

Bei einer Gasexplosion in einer Kohlemine im Iran in der Provinz Süd-Khorasan sind mindestens 28 Menschen gestorben und 17 verletzt worden. 24 Menschen würde noch vermisst, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Sonntag. Am Samstagabend sei Methangas in den Blocks B und C der Kohlemine explodiert.