Mysteriöses "antikes" Objekt in Erdnähe entdeckt

In den letzten Jahren haben manche Forscher immer wieder Vermutungen über ungewöhnliche Objekte im All geäußert. Besonders der Astronom Avi Loeb aus Harvard (USA) ist dafür bekannt, bekannte Annahmen in Frage zu stellen.

Nun hat er erneut eine neue Überlegung dazu veröffentlicht, die derzeit in Fachkreisen diskutiert wird.

Neues Objekt in Erdnähe

Kürzlich wurde ein kleines Objekt entdeckt, das sich auf einer Bahn bewegt, die jener der Erde sehr ähnlich ist. Fachleute nennen so etwas ein sogenanntes „quasi-begleitendes Objekt“. Dieses Objekt trägt die Bezeichnung 2025 PN7. Manche sprechen im einfachen Vergleich sogar von einem „zweiten Mond“, auch wenn es sich nicht um einen echten Mond handelt. Avi Loeb bringt nun die Idee ein, dass es sich dabei nicht um einen natürlichen Körper wie einen Steinbrocken handeln könnte, sondern um ein altes Gerät aus früheren Zeiten der Raumfahrt.

Hinweis auf eine Mission aus den 1960er Jahren

Loeb bezieht sich dabei auf die Zond 1-Mission der damaligen Sowjetunion (heute Russland). Diese Raumsonde startete im April 1964 mit dem Ziel, den Planeten Venus zu erreichen. Es kam jedoch zu technischen Problemen, weshalb der Kontakt abbrach, noch bevor das Gerät sein Ziel erreichen konnte. Gemeinsam mit dem Softwareentwickler Adam Hibberd von der Organisation Initiative for Interstellar Studies (USA) hat Loeb die Flugbahn dieser Sonde erneut berechnet. Dabei ergaben sich Ähnlichkeiten zur Bahn von 2025 PN7. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass nicht die Sonde selbst, sondern die obere Raketenstufe, die sie ins All brachte, heute noch unterwegs ist.

Wie man klären möchte, worum es sich handelt

Um Gewissheit zu bekommen, schlagen Loeb und Hibberd vor, das Licht zu untersuchen, das von 2025 PN7 reflektiert wird. Daraus lässt sich die Oberfläche ableiten. Wenn es sich dabei um Metallteile handelt, könnte das ein Hinweis auf einen künstlichen Ursprung sein. Ein ähnlicher Fall trat bereits im Jahr 2020 auf: Damals wurde ein Objekt namens 2020 SO beobachtet, das sich später als alte Raketenstufe der NASA (USA) aus den 1960er Jahren herausstellte.

Bedeutung für die Forschung

Falls 2025 PN7 tatsächlich ein Stück Technik aus den 1960er Jahren wäre, würde dies zeigen, wie lange solche Objekte auf eigenen Bahnen unterwegs sein können. Es wäre ein Beispiel dafür, wie frühere Raumfahrtprojekte auch Jahrzehnte später noch Spuren im All hinterlassen.