Mit 66 Jahren zehntes Kind bekommen: "Habe noch nie Verhütungsmittel benutzt"

Eine Berlinerin hat mit 66 Jahren jetzt ihr zehntes Kind zur Welt gebracht.

Sie ist Künstlerin und hat ukrainische Wurzeln, zog in den 1990er Jahren nach Deutschland. Jetzt hat die 66-jährige Alexandra H. ihr zehntes Kind bekommen.

Es klingt wie ein biologisches Wunder, da man bereits in so einem Alter eigentlich mit der Menopause rechnen könnte. Doch das Gegenteil trifft auf Alexandra zu. Wie die BILD in einem Bericht schreibt, verlief ihre Geburt durch einen Kaiserschnitt in der 37. Woche komplikationslos.

Gesunder und fitter Lebensstil

Auf Nachfrage der BILD, ob Alexandra bestimmte medizinische Mittel nehme, die ihre Fruchtbarkeit fördern, erwiderte sie verneinend. Sie habe sich stets sehr gesund ernährt, schwimme regelmäßig, mache Sport, trinke und rauche nicht. Dabei ist erstaunlich, welch positive Auswirkungen ihr gesunder Lebensstil auf die 66-jährige zehnfache Mutter hat.

Außerdem erwiderte Alexandra in Bezug auf ihre Mutterschaft: "Ich hab nie Verhütungsmittel genutzt."