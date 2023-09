Morgan Stanley will reiche Kunden mithilfe von Chatbots beraten

KI-Assistenz für "echte" Berater

Vermögensberater der US-Großbank Morgan Stanley bekommen zukünftig einen virtuellen Assistenten für das Geschäft mit wohlhabenden Kunden an ihre Seite gestellt. Nach mehrmonatigen Tests mit 1.000 Finanzberatern werde die Bank noch in diesem Monat einen mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Bot einführen, der gemeinsam mit dem ChatGPT-Macher OpenAI entwickelt wurde, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit.

Bankangestellte könnten den virtuellen Assistenten nutzen, um schnell Recherchen oder Formulare zu finden, anstatt Hunderttausende von Dokumenten zu durchforsten. Der Berater stehe jedoch immer noch im Mittelpunkt, sagte Morgan-Stanley-Manager Sal Cuc.