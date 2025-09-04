Moskau: Geforderte Sicherheitsgarantien sind "Gefahr" für Europa

Außenamtssprecherin Sacharowa hält Sicherheitsgarantien für "absolut inakzeptabel

Moskau hat die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien im Rahmen einer Beilegung des Ukraine-Konflikts als "Garantien für Gefahr für den europäischen Kontinent" bezeichnet. Russland halte die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geforderten Sicherheitsgarantien für "absolut inakzeptabel", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag vor Journalisten auf einer Konferenz in Wladiwostok.

"Das sind keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das sind Garantien für Gefahr für den europäischen Kontinent", sagte sie. Um die von Selenskyj geforderten Sicherheitsgarantien soll es am Donnerstag bei einem Treffen der "Koalition der Willigen" in Paris gehen. Dort wird einem Diplomaten zufolge auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff erwartet. Die Teilnehmer des teils virtuellen Treffens hoffen, die USA von einer Unterstützung ihrer Bemühungen für den Fall eines Waffenstillstands mit Russland überzeugen zu können.

Sacharowa wies unterdessen die Vorwürfe über eine Störung des GPS-Systems des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Sacharowa bezeichnete die Vorwürfe als "Fake und Paranoia". Einem EU-Sprecher zufolge war das GPS-System im Flugzeug von der Leyens auf dem Weg nach Bulgarien gestört worden. Die EU vermute eine russische Einmischung.