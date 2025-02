Moskau jubelt: "Kokain-Clown die Wahrheit gesagt"

Der Streit zwischen Washington und Kiew freut einen: Wladimir Putin.

Das sorgt für Jubelstimmung bei Putin.

Hämische Reaktionen Moskaus

Ein ranghoher Vertreter Russlands bezeichnete die Eskalation im Weißen Haus indes als "historisch". "Historisch" schrieb Kirill Dmitrijew, Chef des russischen Direktinvestitionsfonds, am Freitag im Onlinedienst X. Dmitrijew war einer der russischen Unterhändler bei den Gesprächen zwischen Russland und den USA am 18. Februar in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

Medwedew spricht

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew erklärte mit Blick auf Selenskyj, "zum ersten Mal hat Trump dem Kokain-Clown die Wahrheit gesagt". Das sei eine "eiskalte Klatsche" gewesen. Trump habe Selenskyj die Wahrheit ins Gesicht gesagt und ihm erklärt, dass er mit dem Dritten Weltkrieg spiele.

Das will Moskau jetzt

"Und das undankbare Schwein bekam eine kräftige Ohrfeige von den Besitzern des Schweinestalls. Das ist nützlich", schrieb Medwedew auf Telegram. Genug sei das aber nicht. Vor allem müsse nun die Militärhilfe für die Ukraine eingestellt werden.