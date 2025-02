Mega-Eskalation: Trump schmeißt Selenskyj aus Weißem Haus

Trump warf dem ukrainischen Staatschef im Oval Office während einer lautstarken Auseinandersetzung vor, Selenskyj sei "überhaupt nicht dankbar". "Es wird schwer sein, auf diese Weise ins Geschäft zu kommen", fügte Trump hinzu. "Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg", warf Trump dem Gast vor.

This is utterly repulsive!



Trump and Vance just tried to humiliate Zelensky live on American TV, smugly demanding gratitude while openly mocking him like playground bullies counting favors. My respect for Zelensky—and my embarrassment as an American—just surged off the charts.