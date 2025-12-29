Zugunglück in Mexiko fordert mindestens 13 Tote

Mexikanische Behörden teilten am Sonntag (Ortszeit) mit, dass mindestens 13 Menschen getötet wurden, nachdem ein Zug im südlichen Bundesstaat Oaxaca entgleist war.

Die mexikanische Marine teilte mit, dass der Zug 250 Personen beförderte, darunter neun Besatzungsmitglieder und 241 Passagiere. Von den Insassen waren 193 außer Gefahr gemeldet, während 98 verletzt wurden, darunter 36, die medizinische Hilfe erhielten.

Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte auf X, dass fünf der Verletzten in kritischem Zustand seien. Die Entgleisung ereignete sich laut Behörden zwischen den Städten Chivela und Nizanda. Das Büro des mexikanischen Generalstaatsanwalts hat bereits eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, sagte Generalstaatsanwältin Ernestina Godoy Ramos in einem Beitrag in sozialen Medien.