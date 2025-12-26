Stadtsilvester St. Pölten: Funkelnder Start ins Jubiläumsjahr

Der traditionelle Stadtsilvester am Rathausplatz lädt zum gemeinsamen Jahresausklang und läutet gleichzeitig das 40 Jahre Landeshauptstadt Jubiläum ein.

Der Rathausplatz verwandelt sich am 31. Dezember in eine funkelnde Feierzone mitten in der Stadt – mit vertrauter Atmosphäre, viel Platz zum Genießen und bester Versorgung durch die Innenstadt-Gastronom:innen. Von heißen Punschvarianten über prickelnden Sekt bis hin zu köstlichen Snacks ist alles dabei, was eine perfekte Silvesternacht braucht.

Musik, Tanz und Genuss

Ab 18 Uhr legen die St. Pöltner DJs GiGi und James Illusion los und sorgen mit ihren Beats dafür, dass niemand lange stillsteht. Was fürs Auge gibt es ab Einbruch der Dunkelheit wieder von Projektionskünstler Markus Kautz, der die Fassade des Rathauses mit seinen Visuals und Mapping-Loops beleuchtet.

Und weil zu einer glanzvollen Silvesternacht traditionell auch der Walzer gehört, ist die Tanzschule Schwebach wieder vor Ort und bietet zwei kostenlose „Walzer-Crashkurse“ an. Um 18.30 und 19.30 Uhr heißt es: kurz üben, viel lachen – und dann beschwingt in den Mitternachtswalzer starten.

Doppelter Grund zum Feiern

Doch diese Nacht ist mehr als ein Jahreswechsel: Sie ist der Auftakt zu einem ganz besonderen Jubiläumsjahr. 2026 feiert St. Pölten 40 Jahre Landeshauptstadt, und auch die Plattform St. Pölten begeht ihr 20-jähriges Bestehen. Ein doppelter Grund, bereits in der Silvesternacht die Funken sprühen zu lassen. Punkt Mitternacht richtet sich deshalb aller Blick zum Himmel, wenn das Green Line „Jubiläumsfeuerwerk powered by Plattform St. Pölten“, das durch Beiträge der St. Pöltner Wirtschaft finanziert wird und eindrucksvoll das Jubiläumsjahr eröffnet.

Plattform-Obmann DI Dominik Mesner freut sich schon jetzt auf diesen besonderen Start: „Nicht nur die Landeshauptstadt St. Pölten feiert einen runden Geburtstag, 2026 steht auch das 20-jährige Jubiläum der Plattform St. Pölten bevor. Ein Grund mehr für uns, das Jubiläumsjahr gebührend einzuleiten und mit einem prächtigen Feuerwerk zu starten.“

Ein Feuerwerk für alle

Auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) lädt herzlich zum gemeinsamen Feiern ein und setzt auf ein bewusstes Miteinander: „Wir bitten die St. Pöltner:innen auf das private Zünden von Feuerwerk und Böllern zu verzichten. Stattdessen laden wir zum gemeinsamen Stadtsilvester in der Innenstadt.“

Matthias Strunz, Obmann der St. Pöltner Wirt:innen-Vereinigung stp*Gastro, freut sich ebenfalls über die gemeinschaftliche Silvesterfeier: „Der Stadtsilvester am Rathausplatz zeigt, wie stark St. Pölten zusammensteht. Dank der großzügigen Unterstützung aus der Wirtschaft und der Plattform St. Pölten kann heuer wieder ein Feuerwerk stattfinden und wir ermöglichen der Bevölkerung einen festlichen, gemeinsamen Start ins neue Jahr. Als Gastronomie freut es uns, Teil dieser lebendigen Stadtgemeinschaft zu sein.“