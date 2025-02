"Moral und Empathie aufgegeben" - Harry schießt heftig gegen Trump

Prinz Harry äußerte sich empört über die Einladung von seinem Vater King Charles an Donald Trump, auf Staatsbesuch nach Großbritannien zu kommen.

Nur wenige Stunden, nachdem sein Vater König Charles ihm eine „beispiellose“ Einladung ausgesprochen hatte, schien Prinz Harry einen versteckten Seitenhieb auf Donald Trump zu machen.

"Moral und Empathie aufgegeben"

Der Herzog von Sussex hatte einen Überraschungsauftritt auf dem Upfront Summit - einem Gipfeltreffen für Investoren, Unternehmer und Führungskräfte - in Los Angeles. Harrys Auftritt bei der Veranstaltung war unangekündigt, aber er betrat die Bühne für eine Rede, in der er den Delegierten mitteilte, er habe etwas Wichtiges zu sagen.

In seiner Rede erläuterte er, wie er sein Geld in den letzten fünf Jahren seit seinem Ausscheiden aus dem Königshaus investiert hat und wie er seine Arbeit immer noch „durch die Brille des Dienens“ betrachtet. Doch in einem aufsehenerregenden Moment während der Rede schien er dem US-Präsidenten einen weiteren Seitenhieb zu versetzen, als er darüber sprach, wie Milliarden von Menschen die „schädlichen Auswirkungen“ spüren, wenn „grundlegende Moral und Empathie zugunsten von Macht und Kontrolle aufgegeben werden“.

Aber darauf werde Harry nicht näher eingehen, fügte er hinzu. Ob damit Donald Trump gemeint sein könnte?

Geheimnisvoller Brief von King Charles an Trump

Der unverhohlene Seitenhieb kam nur wenige Stunden nach dem gestrigen Treffen von Keir Starmer mit Präsident Trump im Weißen Haus, bei dem der Premierminister eine Einladung des Königs an Trump zu einem zweiten Staatsbesuch im Vereinigten Königreich überbrachte.

Bei einem Treffen überreichte der Premierminister Trump ein Schreiben des Königs, in dem dieser ihn zu dem Besuch einlud. Als die beiden im Oval Office nebeneinander saßen, überreichte Sir Keir Trump die persönliche Einladung des Königs und sagte später: „Das ist wirklich historisch und beispiellos“. Nachdem er sie gelesen hatte, sagte Herr Trump: „Das ist eine große, große Ehre. Und das steht in Windsor - das ist wirklich etwas Besonderes.“