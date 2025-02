Karneval-Horror: Junge Frau auf Dixi-Klo vergewaltigt

In Köln gab es gleich drei Vergewaltigungen in der Weiberfastnacht

Rund um die Karnevalsfeiern zur sogenannten Weiberfastnacht sind in der deutschen Stadt Köln laut Polizei bisher drei Vergewaltigungen angezeigt worden. Eine junge Frau soll Freitagfrüh in einer mobilen Toilette missbraucht worden sein. Am Donnerstagnachmittag soll ein Unbekannter eine Frau im Bereich der Uni-Wiesen in einem Bauklo vergewaltigt haben. Zudem soll ein Mann am frühen Abend eine 18-Jährige in einem Gasthaus im Zülpicher Viertel vergewaltigt haben.

Weiters wurde einem 76-Jährigen ein Platzverweis erteilt, der Gesäße von Frauen fotografiert haben soll. Der Düsseldorfer Polizei wurden zwei Fälle von sexueller Belästigung gemeldet.