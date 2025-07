Musk droht Abgeordneten: „Und wenn es das Letzte ist, was ich tue“

Der Tesla-Chef stänkert wieder gegen Trumps Steuergesetz.

Vor wenigen Monaten waren Donald Trump und Elon Musk noch fast so etwas wie beste Freunde, inzwischen sind der mächtigste und der reichste Mann der Welt Todfeinde. Der Tech-Milliardär lässt keine Gelegenheit aus, gegen den US-Präsidenten zu wettern – dieses Mal stänkert er wieder gegen Trumps Steuergesetz.

Der "One Big Beautiful Bill Act" ist Trumps wichtigstes legislatives Ziel. Das Gesetz sieht unter anderem vor, Steuersenkungen aus dem Jahr 2017 zu verlängern, weitere Steuern zu kappen und die Ausgaben für das Militär und die Grenzsicherheit zu erhöhen.

Musk droht mit neuer Partei

Musk kritisierte die aktuelle Vorlage, die gerade im Senat bearbeitet wird, als "völlig verrückt und zerstörerisch". Auf seiner Plattform X schrieb er: "Der jüngste Gesetzesentwurf des Senats wird Millionen von Arbeitsplätzen in Amerika vernichten und unserem Land immensen strategischen Schaden zufügen!" Das Gesetz sei „die größte Schuldenerhöhung in der Geschichte“, so Musk.

Der X-Chef rechnet dabei mit den Abgeordneten im Kongress ab. „Jeder Abgeordnete, der mit der Reduzierung der Regierungsausgaben geworben und dann sofort für die größte Schuldenerhöhung in der Geschichte gestimmt hat, sollte sich schämen!“, schreibt Musk auf X und droht dann unverhohlen. Sie werden ihre Vorwahl im nächsten Jahr verlieren, wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Erde tue.“ In einem weiteren Tweet geht Musk sogar noch weiter. Der Tesla-Chef wirft Demokraten und Republikanern vor, eine „Einheitspartei“ zu bilden und droht mit einer neuen Partei. „Wenn dieses irrsinnige Ausgabengesetz verabschiedet wird, wird am nächsten Tag die ‚America Party‘ gegründet.“