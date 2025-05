Mutter gewinnt 100-Kilometer-Hardcore-Lauf: Während sie stillte!

Eine Mutter läuft eine Hardcore-Strecke bei einem 105-Kilometer langen Berglauf in Wales. Und so ganz nebenbei stillt sie ihr sechs Monate altes Baby. Eine Sensations-Geschichte mit Botschaft!

Sie hatte den 105 Kilometer langen Berglauf „Snowdonia“ im britischen Wales mit 6.471 Höhenmetern in 16 Stunden und 53 Minuten für sich entschieden und gewonnen. Und das erst sechs Monate nach ihrer Geburt. Wie schaffte sie das?

An den Pausentationen versorgte sie im Unterschied zu den Mitbewerbern nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Baby. Ihr Kind Pepper ist so jung, dass es noch gestillt werden muss.

Strecke diente nur als Vorbereitung

Die Strecke gilt in der Runner-Szene als "brutal technisch und schwer". Und damit nicht genug: Die Siegerin Case wollte diese Strecke nur als Vorbereitung für einen noch schwierigeren Lauf - dem "Hardrock 100“ in Colorado in den USA - nutzen. Drei Jahre lang war sie nicht mehr gerannt, um sich auf ihre Mutterschaft vorzubereiten. Doch nun scheint wieder alles beim Alten - und Case teilt eine Botschaft mit den Medien.

Sie will alle Frauen dazu ermutigen, sich jedes Ziel setzen zu können - und das trotz der Lebensaufgabe, Mutter zu sein. Alles ist möglich!