Die 47-Jährige teilte sogar Alkohol und Kondome aus.

Im US-Bundesstaat Idaho wurde eine 47-jährige Mutter wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch und sexueller Übergriffe festgenommen. Shannon O'Connor soll – während sie noch in Kalifornien lebte – Sex-Partys für ihren minderjährigen Sohn veranstaltet haben.

Die Vorwürfe wiegen dabei schwer. Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll die 47-Jährige mehrere solcher Partys für ihren 15-jährigen Sohn und dessen Freunde veranstaltet haben. Die Mutter stellte dabei nicht nur Alkohol zur Verfügung, sondern teilte auch Kondome aus.

Sex und Alkohol

Einige der Jugendlichen sollen dabei derart viel Alkohol getrunken haben, dass sie sich übergeben mussten und sogar bewusstlos wurden. Jene, die nur angetrunken wurden, soll sie zu sexuellen Handlungen angestiftet haben. In einem Fall wurde ein Jugendlicher in einen Raum gesperrt, in dem ein betrunkenes Mädchen auf dem Bett lag.

Staatsanwalt Jeff Rosen zeigt sich schockiert über den Fall. „Als Vater bin ich fest entschlossen, Erwachsene, die Kinder gefährden, uneingeschränkt zur Rechenschaft zu ziehen.“