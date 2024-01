Mutter täuschte Krebs-Erkrankung ihrer Tochter (7) vor

Um Spenden zu sammeln, rasierte Pamela Reed ihrer Tochter sogar den Kopf.

Ein unfassbarer Betrugsfall schockiert derzeit die USA. Pamela Reed aus dem US-Bundesstaat Ohio gab vor, dass ihre erst 7 Jahre alte Tochter an Krebs erkrankt sei – und sammelte damit Tausende Dollar. Nun flog der dreiste Schwindel auf, die 41-Jährige wurde festgenommen.

Wie die New York Post berichtet, log Reed seit 2017 sogar Freunde und Familie an. So wurde sogar der anderen Tochter vorgegaukelt, dass ihre Schwester Krebs habe. Um die Erkrankung glaubhaft wirken zu lassen, rasierte die Horror-Mutter ihrem Kind sogar den Kopf.

Mutter droht nun lange Haftstrafe

Der Schwindel flog erst auf, als eine Krankenschwester in der Schule bemerkte, dass das Mädchen gar nicht (wie von der Mutter behauptet) auf dem rechten Auge blind war. Die Krankenschwester kontaktierte daraufhin den Arzt des Kindes, der bestätigte, dass das Mädchen nie Krebs hatte.

In weiterer Folge wurde die Polizei eingeschaltet und Reed verhaftet. Die Mutter gab schließlich zu, die Krankheit erfunden zu haben, um Geldspenden zu erhalten.