Mutter verkündet ihren eigenen Tod auf Instagram

„Wenn ihr dies lest, bedeutet das, dass ich verstorben bin“

Casey McIntyre kämpfte mehrere Jahre lang tapfer gegen die Krankheit, schließlich starb die 38-Jährige dann aber doch an Eiertsockkrebs. Ihre Tod gab die Mutter einer 18 Monate alten Tochter zwei Tage später selbst auf Instagram bekannt.

„Ein Nachricht an meine Freunde: Wenn ihr das lest, bedeutet das, dass ich gestorben bin. Es tut mir so leid, es ist Kacke und wir wissen es alle“, schreibt Casey.

„Ich habe jeden einzelnen von euch von ganzem Herzen geliebt und ich verspreche euch, ich wusste, wie sehr ich geliebt wurde“, schreibt die 38-Jährige weiter. „Die fünf Monate im Heimhospiz, die ich mit meiner Familie und Freunden verbringen durfte, waren magisch.“

Caseys Ehemann Andrew hat das restliche Posting verfasst: „Casey wollte diesen Beitrag mit einer Liste von Dingen beenden, die ihr in ihrem Leben Trost und Freude bereiteten, und es bricht mir das Herz, dass ich diese Liste nie sehen werde. Als sie immer kränker wurde, konnte sie es nicht zu Ende bringen“. Der Ehemann verfasst die Liste deshalb selbst: „Ich kann mir vorstellen, dass dazu unsere Tochter Grace, Wale, Eis, ihre geliebten Freunde, der Aufenthalt am Strand, ihre Nichte und Neffen, in die sie unverbesserlich vernarrt war, das Lesen von 10 Büchern während eines einwöchigen Urlaubs, ihre geliebten Eltern und ihre geliebte Schwester und ihre Erstaunlichkeit gehört hätten. Oh Casey!!!! Ich weiß nicht, wie wir es ohne dich schaffen werden, aber wir werden es schaffen.