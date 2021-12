Mutter wirft Kinder aus Auto – um darin Sex zu haben

Die beiden Kleinkinder müssen draußen warten, während sich ihre Mutter im Wagen vergnügt.

Dieses Twitter-Video lässt derzeit die Wogen hochgehen. Zu sehen sind dabei zwei Kleinkinder (2 und 5) die vor einem Auto stehen und durch die Scheiben starren. Was auf den ersten Blick noch recht unspektakulär wirkt, hat aber einen erschreckenden Hintergrund. Die 28-jährige Mutter hat ihre Kinder aus dem Auto geworfen, um darin Sex mit ihrem neuen Freund haben zu können.

Bajaron a sus hijos del auto para tener relaciones y fueron detenidos por abandono de persona • Ocurrió en el Parque Pereyra. Los menores tienen 2 y 5 años. pic.twitter.com/1f8DkcUePl — Jenny Di Serio (@jennydiserio) December 17, 2021

Der Vorfall ereignete sich in der argentinischen Stadt La Plata. Ein empörter Zeuge beobachtete das Ganze und schlug Alarm. Die Polizei rückte wenig später an und beendete den Auto-Quickie. Wie argentinische Medien berichten, griffen nun auch die Behörden durch: Die beiden Kinder wurden in Obhut genommen wurden, um ihre "körperliche und geistige Unversehrtheit" zu schützen.