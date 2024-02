Mysteriöse Flecken auf der Hand: Jetzt spricht Trump

Eigenartige Flecken an der rechten Hand von Donald Trump sorgen für wilde Spekulationen.

Nach Siegen bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire hat Donald Tump die Nominierung der Republikaner fast schon in der Tasche. Während sich der Ex-Präsident bereits auf seine Rückkehr in das Weiße Haus vorbereitet, machen bereits Spekulationen um seinen Gesundheitszustand die Runde.

Anlass sind mysteriöse Flecken auf Trumps Haut: Als der 77-Jährige Ende Jänner beim Verlassen des Trump Towers die rechte Hand zum Gruß hob, waren mehrere knallrote Flecken deutlich sichtbar. Rasch wurde im Netz darüber spekuliert, ob Trump etwa an Gonorrhoe oder Syphilis erkrankt sei oder sich schlichtweg am Selbstbräuner vergriffen habe.

© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU ×

Nachdem das Trump-Lager bereits öffentlich erklärt habe, der Ex-Präsident habe sich nur an einem Blatt Papier geschnitten, ergreift nun Trump selbst das Wort. Der 77-Jährige behauptet, er habe keine Fotos seiner Finger gesehen und verneint auch, das irgendetwas passiert sei. „Vielleicht war es Künstliche Intelligenz“, so Trump in seiner für ihn typischen Art.