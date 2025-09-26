Nach UN-Brandrede: Streit im Flieger zwischen Trump und Melania

Das schaut nach einem veritablen Streit zwischen dem Präsidenten und der First Lady aus.

Donald und Melania Trump wurden bei einem unangenehmen Gespräch im Flieger ertappt.

Größere Uneinigkeit

Der Präsident zeigte mit dem Finger auf seine Frau, während die First Lady den Kopf schüttelte. Die Aufnahmen entstanden am Mittwochabend, als das Paar von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zurückkehrte.

Der Streit im Flieger:

Im Flieger

An einer Stelle zeigt der 79-jährige Präsident mit dem Finger auf die 55-jährige Melania, während die beiden sich gegenübersitzend ihr Gespräch fortsetzen.

Der Clip endet damit, dass die beiden aus dem Flieger aussteigen und schließlich Hand in Hand über den Rasen des Weißen Hauses gehen.

Nach dem Streit - Hand in Hand über den Rasen:

Wie Macron

Trump hatte dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Anfang des Jahres Ehetipps gegeben, nachdem Aufnahmen gezeigt hatten, wie der französische Präsident von seiner Frau Brigitte wohl geohrfeigt wurde.