Nach UN-Brandrede: Streit im Flieger zwischen Trump und Melania
© apa

Uneins

Nach UN-Brandrede: Streit im Flieger zwischen Trump und Melania

26.09.25, 09:22
Teilen

Das schaut nach einem veritablen Streit zwischen dem Präsidenten und der First Lady aus. 

Donald und Melania Trump wurden bei einem unangenehmen Gespräch im Flieger ertappt.

Größere Uneinigkeit 

Der Präsident zeigte mit dem Finger auf seine Frau, während die First Lady den Kopf schüttelte. Die Aufnahmen entstanden am Mittwochabend, als das Paar von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zurückkehrte.

Der Streit im Flieger: 

trump
© apa

trump
© apa

trump
© apa

Im Flieger

An einer Stelle zeigt der 79-jährige Präsident mit dem Finger auf die 55-jährige Melania, während die beiden sich gegenübersitzend ihr Gespräch fortsetzen. 

Der Clip endet damit, dass die beiden aus dem Flieger aussteigen und schließlich Hand in Hand über den Rasen des Weißen Hauses gehen.

Nach dem Streit - Hand in Hand über den Rasen: 

trump
© apa

trump
© apa

trump
© apa

Wie Macron 

Trump hatte dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Anfang des Jahres Ehetipps gegeben, nachdem Aufnahmen gezeigt hatten, wie der französische Präsident von seiner Frau Brigitte wohl geohrfeigt wurde.

