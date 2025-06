Trump will jetzt den Mega-Deal im Nahen Osten

Der US-Präsident will nun das ganz große Friedensabkommen.

Donald Trump will sich weiterhin als großer Deal-Maker profilieren. Nach dem erfolgreichen Iran-Schlag will der US-Präsident nun offenbar ein großes Friedensabkommen im Nahen Osten erreichen.

Wie die Zeitung „Israel Hayom“ berichtet, haben Trump und Israels Premier Netanyahu in einem Telefonat besprochen, wie der Gaza-Krieg in nur wenigen Wochen beendet werden könnte. Geplant ist dabei nicht nur ein Waffenstillstand mit der Hamas, sondern ein Abkommen, das die Zukunft der ganzen Region prägen soll.

Abkommen mit Saudis und Syrien

So wollen die USA das Friedensabkommen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn massiv vorantreiben. So sollen auch Syrien und Saudi-Arabien (wie schon zuvor Jordanien und Ägypten) offiziell Frieden mit Israel schließen und damit den Staat auch anerkennen. Vor allem ein Deal mit den Saudis sei für den US-Präsidenten nun ein zentrales Anliegen. „Trump sieht es eindeutig als außenpolitische Priorität und als etwas, das er auf einzigartige Weise vermitteln kann. Wenn Trump etwas ernst meint, dann sollten andere es ebenfalls ernst nehmen“, so Experte Lazar Berman zur BILD.

Allerdings würden die Saudis dafür wohl Zugeständnisse gegenüber den Palästinensern verlangen. Dabei wird sogar über Israels Bereitschaft, einen palästinensischen Staat zu akzeptieren, spekuliert. Wie ein solcher aussehen und funktionieren soll, bleibt allerdings offen.

Geisel-Deal

Der Krieg gegen den Iran hat Israel nach Einschätzung von Netanyahu neue "Möglichkeiten" eröffnet, um unter anderem eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu erreichen. "Nach diesem Sieg haben sich viele Möglichkeiten eröffnet", sagte Netanyahu am Sonntag in einer Rede vor Geheimdienstmitarbeitern. An erster Stelle stehe die Befreiung der Geiseln. Gleichzeitig müsse aber auch "die Gaza-Frage" gelöst werden, "um die Hamas zu besiegen".

Bisher kam es zu keinem dauerhaften Deal zwischen Israel und der Hamas. Möglich, dass Trump nun auf beide Seiten Druck ausübt, um ein Abkommen zu erreichen.