Nach Kriegs-Drohung: Putin droht mit stärkeren Angriffen

Nach Angriffen auf russische Tanker und Schiffe - Äußerste Maßnahme sei laut Putin, die Ukraine vom Meer abzuschneiden

Nach Angriffen auf russische Tanker und Schiffe, die russisch kontrollierte Häfen anliefern, hat Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine mit harten Reaktionen gedroht. "Wir weiten unsere Angriffe auf Hafenanlagen und Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, aus", kündigte der Kremlchef vor Journalisten in Moskau an. Als äußerste Maßnahme drohte er damit, die Ukraine vom Meer abzuschneiden.

Putin bezeichnete die Angriffe in neutralen Gewässern als Piraterie und lastete sie direkt den ukrainischen Streitkräften an. "Wenn sich das fortsetzt, dann ziehen wir Gegenmaßnahmen in Betracht gegen Schiffe aus Ländern, die der Ukraine bei diesen Akten der Piraterie helfen", sagte Putin.

Angriffe auf mehrere zivile Schiffe im Schwarzen Meer

In den vergangenen Tagen waren zwei Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer mit Seedrohnen angegriffen worden. Am Dienstag erfolgte unweit der türkischen Küste eine weitere Attacke auf ein Schiff, das mutmaßlich zuvor einen der von Russland kontrollierten ukrainischen Häfen angelaufen hatte. Das ukrainische Außenministerium hat zumindest beim jüngsten Vorfall jegliche Verantwortung zurückgewiesen und Russland eine Inszenierung vorgeworfen.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Kiew gelang es dabei, mittels Seedrohnen-, Luftdrohnen- und Raketenangriffen die russische Flotte aus dem Westteil des Schwarzen Meeres zu verdrängen. Darüber wurde unter anderem das russische Flaggschiff "Moskwa" versenkt und eine russische Blockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen zumindest im Großraum Odessa aufgehoben.