Nachbarländer besorgt über Sicherheitslage in Syrien

Hochrangige Beamte aus der Türkei, Jordanien, Syrien und dem Irak treffen sich am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman

Angesichts der schwierigen Sicherheitslage in der Region wollen sich hochrangige Beamte aus der Türkei, Jordanien, Syrien und dem Irak in Amman zu regionalen Sicherheitsgesprächen treffen, wie türkische diplomatische Quellen mitteilten. Als ein Fokus der Gespräche gelten die Extremisten des Islamischen Staats. Tausende von deren Kämpfern werden in Gefängnissen im Nordosten Syriens festgehalten.

Die Außen- und Verteidigungsminister sowie die Geheimdienstchefs der vier Länder wollen am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt über Sicherheitsbedrohungen, Terrorismusbekämpfung und organisierte Kriminalität sprechen. Das berichteten die türkischen Quellen weiter.

Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Syrien die schlimmste Gewalt seit dem Sturz von Langzeitherrscher Bashar al-Assad im Dezember erlebt. Die Kämpfe zwischen den Sicherheitskräften der neuen Regierung und den bewaffneten Gefolgsleuten von al-Assad haben in anderen Teilen des Landes, auch im von kurdischen Milizen kontrollierten Nordosten, zu Sicherheitsbedenken geführt.