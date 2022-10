Spott im Netz: Truss verliert gegen Salat

Erst gestern ist die britische Premierministerin Liz Truss zurückgetreten. Nun muss sie sich auch ihre nächste Niederlage eingestehen - sie verlor gegen einen Salat.

Das englische Boulevard-Blatt "Daily Star" hatte nach den anfänglichen Turbulenzen der britischen Premierministerin, Liz Truss (47), eine skurrile Aktion ins Leben gerufen. Man wollte herausfinden, was sich länger hält, ein Salat oder die Politikerin der konservativen Partei.

© Youtube / Daily Star ×

Ein Livestream der britischen Zeitung zeigte in der linken Ecke ein Bild der noch amtierenden Premierministerin und in der rechten Ecke einen Salat mit aufgeklebtem Mund und Augen, sowie einer blonden Perücke, welche an die Haare seiner Gegnerin erinnern sollte. In der Nacht wurde der Raum abgedunkelt und der gesunde, grüne Snack bekam eine Schlafmaske aufgesetzt. Auch ein Buchmacher stieg in den Zirkus mit ein und erstellte Wettquoten für den Ausgang dieses Spektakels.

Sieger steht fest

© Youtube / Daily Star ×

Gestern konnte sich der Salat dann zum Sieger küren. Liz Truss gab in einer Stellungnahme bekannt, dass sie, sobald ein Nachfolger gefunden ist, ihr Amt niederlegen wird. Im Livestream sieht man ein großes Bild des Salates mit den Worten "Lettuce Thank You" - ein Wortspiel, was so viel bedeutet wie "Lass uns danken".

Kleiner im Bild sind noch Live-Aufnahmen des Schaukampfes zu sehen. Das Bild von Truss wurde niedergelegt, während der Salat mit britischen Flaggen und Partylichtern feiert.