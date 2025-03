Nächster Trump-Hammer: Keine Geheimdienst-Infos mehr für die Ukraine!

Die USA teilen keine Geheimdienstinfos mit Kiew mehr

Nach der Aussetzung ihrer Militärhilfe haben die USA einem Zeitungsbericht zufolge auch die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Ukraine eingestellt. Dies berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Unterdessen berichtete ein Bloomberg-Reporter in einem Post auf X allerdings unter Berufung auf einen Behördenvertreter in Kiew, dass die Ukraine sehr wohl weiterhin US-Geheimdienstinformationen erhielten.

Sollten die Vereinigten Staaten der Ukraine im Krieg gegen Russland keine US-Geheimdienstdaten mehr zukommen lassen, würde dies wohl die Fähigkeiten der ukrainische Armee bei der Erfassung von Zielen im Kampf gegen die Invasionstruppen erheblich beeinträchtigen.