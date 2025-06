Nahost-Experte: Israel will Stärke demonstrieren

Experten Walter Posch hält auch eine Ablenkung von innenpolitischen Turbulenzen für denkbar

Der Angriff Israels auf den Iran zum jetzigen Zeitpunkt ist laut dem Nahost-Experten Walter Posch auf mehrere Gründe zurückzuführen. "Mit dem Angriff zeigt Israel, wozu das Land fähig ist", sagte Posch am Freitag im Gespräch mit der APA. Es sei nicht auszuschließen, dass Israel die Taktik verfolge, durch den Angriff ein Stück weit von der derzeitigen innenpolitischen Lage Israels abzulenken. Der Schritt solle jedenfalls zeigen: "Die israelische Regierung ist handlungsfähig."

Zudem sende Israel die Botschaft, nicht mehr auf die Unterstützung der USA angewiesen zu sein, so Posch. Die USA sind der Regierung in Washington zufolge nicht an dem Großangriff beteiligt. Er sei aber im Voraus über den Schritt Israels informiert worden, erklärte US-Präsident Donald Trump kurz nach Beginn des Vorstoßes. Im Falle iranischer Vergeltungsschläge sicherte Trump Israel die Unterstützung der USA zu.

Iran-Experte: Israel will Narrativ stärken, dass militärisches Vorgehen einziger Weg ist

Israel wolle mit dem militärischen Vorgehen in gewisser Weise auch einen Gegenpol zur "Politik der Diplomatie" der westlichen Staaten setzen, betonte Posch, Iran-Experte und Konfliktforscher an der Landesverteidigungsakademie. Israel begründet die Offensive mit "einer potenziellen militärischen Bedrohung" durch das iranische Atomprogramm. So stärke Israel das Narrativ, die einzig wirksame Methode im Umgang mit möglicher nuklearer Gefahr sei Angriff, so der Experte.

Der Angriff Israels zeige auch, wie "stark geschwächt" der Iran bereits jetzt sei. "Offensichtlich ist der iranische Sicherheitsapparat nicht in der Lage, solche Angriffe abzuwehren", betonte Posch.