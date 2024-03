Nawalny-Beerdigung: Polizei nimmt 45 Menschen fest

Der Erzfeind vom russischen Präsidenten Wladimir Putin ist am Freitag beigesetzt worden. Während der Beerdigung gab es kilometerlange Schlangen. Tausende Russen haben Nawalny die letzte Ehre erwiesen - nach der Beerdigung kam es zu Protesten - unter anderem war „Nein zum Krieg“ zu hören!

⚡️ In Moscow, people are chanting "Bring the soldiers home!" pic.twitter.com/OowqBF24sE