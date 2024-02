Nawalnys Frau ruft zum Kampf gegen Putins Russland-Regime auf

Laut russischer Justiz ist der berühmte Kremlgegner Nawalny tot. Seine Frau hat dafür noch keine Bestätigung, erhebt aber schwere Vorwürfe gegen den Kreml und Putin.

Angesichts der Berichte über den Tod von Kremlgegner Alexej Nawalny hat seine Frau Julia Nawalnaja zum Kampf gegen den russischen Machtapparat von Präsident Wladimir Putin aufgerufen. "Ich möchte die gesamte internationale Gemeinschaft, all diejenigen in der Welt, die jetzt zuhören, dazu aufrufen, zusammenzustehen und dieses Böse zu besiegen, dieses furchtbare Regime, das heute über Russland herrscht", sagte Nawalnaja am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

"Putin und seine Regierung lügen unaufhörlich"

"Dieses Regime und Wladimir Putin persönlich sollten zur Verantwortung gezogen werden für all diese Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren in meinem Land, in unserem Land Russland verübt haben." Zugleich betonte die 47-Jährige, dass auch sie bisher keine direkte Bestätigung für den Tod ihres Mannes erhalten habe. "Ich weiß nicht, ob wir den schrecklichen Nachrichten glauben sollen, die wir ausschließlich aus staatlichen russischen Quellen erhalten", sagte sie. "Schon seit vielen Jahren - und das wissen Sie natürlich auch - können wir Putin und seiner Regierung nicht glauben. Sie lügen unaufhörlich."

Alexej Nawalny und seine Ehefrau Julia Nawalnaja 2018 bei einer Kundgebung © Getty ×

Dann fügte sie sichtlich angespannt hinzu: "Aber wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich, dass Putin und seine Umgebung, Putins Freunde, seine Regierung wissen, dass sie sich verantworten müssen. Für das, was sie unserem Land angetan haben, meiner Familie und meinem Mann. Und dieser Tag wird bald kommen."