"Warum sollte ich Angst haben?" - Alexej Nawalny Zitate

Der 47-jährige Putin-Gegner Alexej Nawalny hat seine letzten Lebensjahre in Haft verbracht - immer wieder war er mit seinen Aussagen in den Medien.

Hier einige Zitate von Nawalny:

Krieg gegen Ukraine

"Das ist ein dummer Krieg, den Ihr Putin begonnen hat", sagte Nawalny vor einem Berufungsgericht in Moskau per Videoschaltung aus einer Strafkolonie im Jahr 2022. "Dieser Krieg wurde auf Lügen aufgebaut."

"Ein Verrückter hat seine Krallen in die Ukraine geschlagen, und ich weiß nicht, was er damit anfangen will - dieser verrückte Dieb."

Über Präsident Putin

"Korruption ist die Grundlage des heutigen Russlands, sie ist die Grundlage der politischen Macht von Herrn Putin", sagte Nawalny 2011 in einem Interview mit Reuters.

Über Russland

"Einst beschrieb der große russische Schriftsteller Leo Tolstoi die Struktur der Macht in Russland: 'Die Schurken, die ihr eigenes Volk beraubt haben, haben sich zusammengetan, Soldaten und Richter rekrutiert, um ihre Orgie zu bewachen, und jetzt feiern sie ein Fest'. Dieser brillante Satz beschreibt genau das, was in unserem Land passiert."

"Ich kann mir nicht verkneifen, diejenigen zu hassen, die die historische Chance, die unser Land in den frühen neunziger Jahren hatte, verkauft, verspielt und vergeudet haben", sagte Nawalny mit Blick auf die Oligarchen.

Über Angst und Ehrgeiz

"Warum sollte ich Angst haben?", sagte er 2011 auf die Frage nach den Gefahren, die einer Konfrontation mit dem Kreml mit sich bringen könnte. Als er von Reuters nach seinen politischen Ambitionen gefragt wurde, sagte: "Ich würde gerne Präsident werden, aber in Russland gibt es keine Wahlen."

Zum Tod

"Wenn sie beschließen, mich zu töten, dann bedeutet das, dass wir unglaublich stark sind. Wir müssen diese Macht nutzen und dürfen nicht aufgeben", sagte er zu CNN. "Wir sind uns nicht bewusst, wie stark wir eigentlich sind."