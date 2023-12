Putin-Gegner Nawalny wieder aufgetaucht

Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Putin-Gegner Alexej Nawalny tot ist. Doch jetzt gibt es ein Lebenszeichen von ihm. Er soll in einem russischen Straflager wieder aufgetaucht sein.

Iwan Schdanow, einer seiner engsten Vertrauten, teilt mit, dass sich Nawalny in einer Strafkolonie in Charp befinden soll. Es ist einer der abgelegensten Orte in Russland überhaupt. Schdanow führt weiter aus: "Es ist sehr schwierig, dorthin zu gelangen und es gibt keine Briefzustellungssysteme."

Der Kreml-Kritiker führt weiter aus: "Es war von Anfang an klar, das die Behörden Alexej isolieren wollten." 2024 stehen in Russland wieder wahlen an. Machthaber Wladimir Putin wird dort erneut antreten und sich als Oberhaupt Russlands wieder wählen lassen.

Nawalnys Mitarbeiter sollen hunderte Anträge gestellt haben - vergeblich. Sein Aufenthaltsort wurde verheimlicht. Die Putin-Gegner stellen klar: "Das ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie das System mit politischen gefangenen umgeht.