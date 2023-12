Russland erlässt Haftbefehl gegen im Exil lebende Nawalny-Vertraute

"Schaut, ich stehe jetzt auf der russischen Fahndungsliste", schrieb Maria Pewtschich am Donnerstag in einem Beitrag in Onlinenetzwerken, der auch ein lächelndes Emoji mit Sonnenbrille zeigt. "Ich bin mir nicht sicher warum, wen kümmert es", fuhr sie fort und hängte einen Screenshot der Mitteilung des Innenministeriums an.

Pewtschich hat Russland bereits verlassen und leitet die von Nawalny gegründete Anti-Korruptions-Stiftung, die auf Korruption unter russischen Eliten aufmerksam macht. Nawalny gilt als schärfster innenpolitischer Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Nach einem Giftanschlag, für den er den Kreml verantwortlich macht, war er zu seiner Behandlung nach Deutschland ausgereist. 2021 kehrte Nawalny nach Russland zurück und wurde dort inhaftiert. Im Sommer wurde seine Haftstrafe auf 19 Jahre erhöht.

Look, I am now on Russia's wanted list ????



(not sure what for but who cares) pic.twitter.com/Bwrl6YEHOV