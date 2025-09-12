Netanyahu: "Es wird keinen palästinensischen Staat geben"

Israel will den umstrittenen Siedlungsausbau vorantreiben.

Es wird keinen palästinensischen Staat geben", bekräftigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Donnerstag einmal mehr. Er äußerte sich während der Unterzeichnung eines Abkommens im Westjordanland, wo ein umstrittener Siedlungsausbau vorangetrieben werden soll, der Land durchschneidet, das die Palästinenser für einen eigenen Staat anstreben.

Das Projekt war bereits im August genehmigt worden. Es würde das von Israel besetzte Westjordanland in zwei Hälften teilen und von Ostjerusalem abschneiden. Zahlreiche andere Länder fordern eine Lösung, bei der auch die Palästinenser einen eigenen Staat erhalten.