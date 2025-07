Netanyahu in Washington: "Es wird keine Hamas geben"

Mitten im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen droht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu der palästinensischen Terrororganisation Hamas.

Israel sei entschlossen, "alle Ziele des Krieges in Gaza zu erreichen: alle unsere Geiseln zu befreien, die militärischen und staatlichen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören und sicherzustellen, dass von Gaza keine Bedrohung mehr für Israel ausgeht", sagte Netanyahu am Dienstag in Washington.

Nach den Worten des israelischen Regierungschefs bedeutet dies: "Es wird keine Hamas geben. Das muss verstanden werden." Dies sei Teil einer bestimmten Strategie, auf die Netanyahu jedoch nicht weiter eingehen wollte. Er sagte jedoch, Schritte seien erforderlich, von denen einige für Israel schmerzhaft seien und einige für die Hamas sehr schmerzhaft sein würden. Das Ergebnis werde jedoch die Freilassung der Geiseln und die Zerschlagung der Hamas sein.

Netanyahu ist seit Montag für einen mehrtägigen Besuch in den USA. Unterdessen gehen in Katar die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg weiter. Netanyahu sagte im US-Kapitol, dies seien "bedeutsame Tage". Vor Journalisten erklärte er, man komme einem Abkommen näher. Details wollte er nicht nennen.