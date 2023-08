Netz rätselt: Warum haben alle Muttermal an gleicher Stelle?

Ein Video über Muttermale sorgt in den sozialen Medien für Verwunderung. Haben alle Männer das gleiche Muttermal auf dem Unterarm? Bei Frauen ist es am Handgelenk.

Auf Social Media geht ein Video viral, auf dem Männer zu sehen sind, die alle ein Muttermal an der gleichen Stelle am Unterarm haben. Bei Frauen ist der dunkle Punkt oftmals beim Handgelenk. "Erschaffen Staaten Menschen durch Klonen?", scherzen User im Netz. Aber was hat es mit dem Phänomen tatsächlich auf sich? Dermatologisch sei das nicht erklärbar, dass Muttermale immer an der bestimmten gleichen Stelle auftauchen, sagt die Zürcher Dermatologin Daniela Kleeman gegenüber "20min.ch". Sonnenexponierte Flächen wie Arme und Handgelenk könnten zu mehr Muttermalen führen, erklärt sie.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ (@aarynwhitley) May 22, 2019

So betreffen die Muttermale, die zum Beispiel Kleidung mit kurzen Ärmeln tragen und gerne direkte Sonnenstrahlen genießen. Untergelenke und Unterarme werden dazu weniger oft mit Sonnencreme eingeschmiert. Auf Hautflächen, die eher weniger Sonnenstrahlen abbekommen, haben Muttermale auch weniger Chancen, erklärt die Dermatologin.

Bei Muttermalen handelt es sich um eine Ansammlung von pigmentbildenden Melanozyten, die in den tieferen Schichten der Haut, Melanin produzieren, erklärt die Hautexpertin. Melanin wiederum ist das Pigment, welches der Haut ihre Farbe verleiht. Muttermale können entweder angeboren sein, oder aber auch sich im Laufe des Lebens erst entwickeln.

Wenn die Muttermale dicker oder dunkler werden, die Form oder Größe verändern, spontan bluten oder dauernd jucken, dann empfiehlt Kleeman den Besuch beim Dermatologen.