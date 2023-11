Neue Belege: Hamas-Zentrale unter Spital

Israel liefert neue Belege: Hamas-Terroristen verstecken sich sogar unter Krankenhäusern in Gaza, sie nutzen Verletzte als Schutzschild.

Die Jagd auf die Terroristen, die am 7. Oktober das schlimmste Massaker aller Zeiten in Israel verübten, geht weiter.

Die Hamas-Killer nutzen Zivilisten als Schutzschild. Israelische Nachrichtendienste enthüllten auch: Hamas versteckt sich sogar unter Krankenhäusern.

Jetzt liefern die israelischen Streitkräfte (IDF) neue Belege dafür. Gezeigt wird: Die Hamas hat unter Kliniken sogar Kommando-Zentralen der Terror-Aktivitäten.

Das Scheich-Hamad-Krankenhaus - hier verstecken sich laut IDF Terroristen.

„Hamas ist schwach ohne menschlicher Schutzschilder“, sagt der IDF-Sprecher Daniel Hagari, der die bisher geheimen Foto-Dokumente vor Journalisten zeigt.

"Verschleierung der Terror-Infrastruktur"

„Zu den schlimmsten Kriegsverbrechen der Hamas gehört die Nutzung von Krankenhäusern zur Verschleierung ihrer Terror-Infrastruktur“, so Hagari. Hamas hat den Vorwurf wiederholt zurückgewiesen.

Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee.

Auch Raketen nahe Spital

Der Armee-Sprecher legt Luftbilder von Hamas-Raketenabschussrampen in der Nähe des „indonesischen“ Krankenhauses in Gaza vor. Hagari: „Die Terroristen wissen, dass die IDF keinen Luftangriff mit Kollateralschäden am Krankenhaus starten kann.“

Eingänge in das Tunnelsystem der Hamas direkt neben Spital.

Tunnel ziehen sich wie Spinnennetz unter Gaza

Der IDF-Sprecher zeigt Luftbilder des Scheich-Hamad-Krankenhaus, das als „Katar-Krankenhaus“ bekannt ist. Hier sieht man deutlich Eingänge zu den Terror-Tunneln der Hamas direkt neben Gebäude.

Hagari zeigte auch Videoaufnahmen von Hamas-Terroristen, die aus dem Krankenhaus heraus auf die Israelis feuerten.

Hamas nimmt Spitälern den Treibstoff weg

Aus Gaza wird von großer Treibstoff-Knappheit berichtet. Hagari: „Es gibt in Gaza keinen Spritmangel. Es liegt in den Händen der Hamas. Sie stehlen es aus den Krankenhäusern.“

Er fügte hinzu, dass ein Teil dieses Treibstoffs unter dem indonesischen Krankenhaus gelagert wurde.

„Mittlerweile kommt es zu weit verbreiteten Angriffen auf die Terror-Infrastruktur – unter und über der Erde“, sagte Hagari.

Auf die Frage, welche Maßnahmen Israel gegen die von ihm identifizierten Hamas-Einrichtungen ergreifen würde, sagte er: „Mehr kann ich nicht sagen, aber es muss ein Ende haben“ und fügte hinzu: „Israel hält sich an das Völkerrecht.“