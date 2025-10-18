Neue Corona-Variante "Frankenstein" auf dem Vormarsch

Derzeit ist eine neue Corona-Variante auf dem Vormarsch - neben den gewöhnlichen Erkältungen zu dieser kalten Jahreszeit, sind das die Symptome für "Frankenstein" - wie man dann am besten handeln sollte.

Die neue Corona-Version hat unsere deutschen Nachbaren bereits fest im Griff: Rund 6,5 Millionen Menschen liegen gerade mit Schnupfen, Husten und Heiserkeit flach.

Corona-Viren zirkulieren

Derzeit zirkulieren dort vor allem Rhinoviren (Erkältung), Parainfluenza und Corona. Die Grippe spielt aktuell noch keine große Rolle: nur 400 bestätigte Fälle in der ersten Oktoberwoche. Traditionell startet die Grippewelle erst im Januar und dauert dann dafür einige Monate.

Rasanter Anstieg nach Wiesn & Ferien

Nach dem Oktoberfest in München und den Herbstferien in einigen Bundesländern steigt die Zahl der Corona-Erkrankungen wieder an, wie die "Bild" berichtet. Mit 71 Prozent Anteil dominiert jetzt der Omikron-Ableger „Frankenstein“.

Das sind die Symptome

Typische Symptome sind: Heiserkeit, trockener Husten, Fieber, Schnupfen und Gliederschmerzen. Die Variante gilt aber trotz ihrer höheren Ansteckbarkeit nicht als gefährlicher als die bisherige Omikron-Variante.