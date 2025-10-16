Alles zu oe24VIP
Der Corona-"Frankenstein"-Virus breitet sich jetzt aus

16.10.25, 23:00
Die Corona-Infektionen nehmen wieder zu. Besonders auffällig: Die neue „Frankenstein“-Variante breitet sich schnell aus – Corona-Tests werden nach wie vor dringend empfohlen. 

Die Zahl der Corona-Fälle ist laut aktuellem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) deutlich gestiegen. Zwischen dem 6. und 12. Oktober wurden rund 6.440 labordiagnostisch bestätigte Infektionen gemeldet – eine starke Zunahme gegenüber der Vorwoche mit 3.850 Fällen. Die geschätzte Inzidenz liegt derzeit bei rund 600 Corona-Erkrankungen pro 100.000 Einwohnern in Deutschland, zuvor waren es etwa 400. Laut RKI könnten die Zahlen wegen der Herbstferien noch nachträglich schwanken, wie die deutsche "Bild" berichtet.

„Frankenstein“-Virus

Mit einem Anteil von 71 Prozent ist aktuell die Viruslinie XFG – auch bekannt als „Stratus“ oder „Frankenstein“ – in Deutschland am weitesten verbreitet. Die Variante entstand aus einer Kombination mehrerer genetischer Linien (LF.7 und LP.8.1.2). Ihren Spitznamen verdankt sie der Ähnlichkeit zur Romanfigur aus Mary Shelleys „Frankenstein“, weil sie aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Laut RKI gilt sie als ansteckender, aber nicht gefährlicher als andere bekannte Corona-Varianten.

