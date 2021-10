× Neue heiße Spur im Fall Gabby Petito

Ein Zeuge ist sich sicher, dass er Gabbys Verlobten Brian gesehen hat.

Der Fall Gabby Petito hält die USA weiterhin im Atem. Die 22-Jährige und ihr Verlobter Brian Laundrie, die gemeinsam in North Port in Florida lebten, waren im Juli mit einem umgebauten Lieferwagen zu einer Reise quer durch die USA aufgebrochen. Ihre Erlebnisse bei dem für vier Monate geplanten Abenteuer teilten sie in den Online-Diensten Instagram und Youtube, auf Aufnahmen waren ein lächelndes Paar und beeindruckende Landschaften zu sehen.

Laundrie kehrte laut Polizei am 1. September mit dem Fahrzeug nach North Port zurück - ohne Petito. Deren Familie meldete die 22-Jährige schließlich am 11. September als vermisst. Der 23-Jährige verweigerte nach seiner Rückkehr nach Florida zunächst die Aussage und verschwand kurze Zeit später. Wenig später wurde die Leiche der 22-jährigen Gabby gefunden – von ihrem Freund fehlt aber weiterhin jede Spur.

Auf dem Weg nach Kalifornien

Nun hat sich ein Zeuge gemeldet, der Brian Laundrie gesehen haben will. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass ich mit Brian Laundrie gesprochen habe“, behauptet Dennis Davis gegenüber der New York Post. Der 53-Jährige war am Wochenende in den Appalachen unterwegs, als er von Gabbys Verlobten angesprochen wurde. Im Gebirgszug im Osten der USA hat Laundrie in der Vergangenheit bereits mehrere Monate alleine gelebt.

Gabbys Verlobter soll Davis nach dem Weg gefragt habe. "Er sagte: 'Mann, ich habe mich verlaufen. Meine Freundin und ich haben uns gestritten, aber sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie mich liebt, und ich muss nach Kalifornien, um sie zu sehen'." Der Mann soll Davis‘ Vorschlag, einfach den Highway zu benutzen, abgelehnt haben. Er wollte lieber nur kleine Nebenstraßen benutzen.