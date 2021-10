Neues Polizeivideo im Mordfall Gabby Petito aufgetaucht

Polizei hielt das Pärchen in Utah an: Neues Bodycam-Video soll beweisen dass ihr Freund sie misshandelte.

Im mysteriösen Fall um die 22-Jährige Gabby Petito gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Von ihrem Freund fehlt weiterhin jede Spur - dessen Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet. Der Fall Gabby Petito hat in den USA aber auch weltweit große Aufmerksamkeit erregt. Petito und ihr 23-jähriger Freund waren im Sommer zu einer Reise durch die USA aufgebrochen, die sie in sozialen Netzwerken mit Bildern und Videos dokumentiert hatten. Petitos Freund kehrte schließlich ohne seine Freundin von dem Trip zurück.

Videobeweis

Nun soll ein Video beweisen dass ihr Freund sie misshandelte. Am 12. August wurden die beiden während ihres Road-Trips von der Polizei aufgehalten weil der Van des Pärchens Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten bemerkten schnell das etwas nicht stimmte. Zwei Zeugen erzählten den Beamten dass sie gesehen haben wie Brian seine Freundin ins Gesicht schlug. Ein nun veröffentlichtes Bodycam-Video eines Polizisten zeigt was Gabby noch über den Streit mit ihrem Verlobten erzählte.

"Er wollte eine Verschnaufpause und ich nicht. Ich wollte weiter im Van sitzen und er wollte unbedingt raus", schildert Gabby Petito den Beamten in Utah völlig tränenaufgelöst und verzweifelt. Der Polizist hackte nach ob Brian sie geschlagen hätte, doch Gabby wich dieser Frage aus. Der Polizist gab allerdings nicht auf und fragte nochmals: "Hat ihr Verlobter Sie ins Gesicht geschlagen? Denn zwei Personen kamen zu uns und sagten aus, dass sie sahen, wie er Sie ins Gesicht schlug. Was haben sie dort und dort für Abdrücke?"

Daraufhin erklärte Gabby dass ihr Freund sie am Arm gepackt habe und ihr Gesicht mit der Hand zusammengedrückte. Dabei sollen die Abdrücke und Kratzer in ihrem Gesicht entstanden sein. Die 22-Jährige nahm die Schuld auf sich: "Ich habe ihm zuerst geschlagen." Die Polizei ordnete an dass Pärchen soll die Nacht voneinander getrennt verbringen. Brian blieb im Van und Gabby übernachtete in einem Motel. Zwei Wochen später gab es kein Lebenszeichen mehr von Gabby.