Neuer Papst: Rätsel um Sommerresidenz Castel Gandolfo

Zuletzt verbrachte Benedikt. XVI. seinen Urlaub nahe Rom - Franziskus ließ Palast in Museum umwandeln

Der neugewählte Papst Leo XIV. hat zum ersten Mal die päpstliche Wohnung im Apostolischen Palast im Vatikan betreten. Diese Räume, die jahrhundertelang als offizielle Residenz der Päpste genutzt wurden - nicht aber von Leos unmittelbarem Vorgänger Franziskus, sind einige der am wenigsten zugänglichen Zimmer der Welt. Gerätselt wird jetzt auch, ob Leo XIV. zugleich die päpstliche Sommerresidenz in Castel Gandolfo, 30 Kilometer südlich von Rom, beziehen wird.

Die Residenz wurde seit dem frühen 17. Jahrhundert von den Päpsten als Aufenthaltsort im Sommer genutzt. Das Anwesen mit Blick auf den bezaubernden Albano-See umfasst neben zwei Palästen und Parkanlagen auch landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gebäude. Zuletzt verbrachte Benedikt XVI. (2005-13) hier einige Sommertage.

Franziskus gönnte sich keinen Sommerurlaub

Papst Franziskus (2013-25), der sich auch im Sommer keinen Urlaub gönnte, ließ den zentralen päpstlichen Palast 2016 in ein Museum umwandeln. Es zieht alljährlich Tausende Besucher an. Zu sehen sind dort unter anderem die früheren Privatgemächer der Päpste, darunter das Schlafzimmer mit goldenem Bettgestell. Aus der Zeit von Benedikt XVI. stammt eine kleine bayerische Fahne auf einem der Schreibtische. Der deutsche Papst hatte sich sogleich nach seinem Amtsverzicht 2013 nach Castel Gandolfo zurückgezogen, bevor er wieder in den Vatikan kam.

In der Sommerresidenz können Besuchende auch die Sitzecke in der Bibliothek anschauen, wo sich Franziskus und Benedikt erstmals nach dem Konklave 2013 begegneten - ein historisches Treffen zweier lebender Päpste.

Derzeit wird das 55 Hektar große Anwesen auf Wunsch von Papst Franziskus zu einem Bildungszentrum für Ökologie und Landwirtschaft umgebaut. Hier erhalten Jugendliche, frühere Drogenabhängige, Ex-Strafgefangene, Menschen mit Behinderung, Migranten und sozial Benachteiligte Unterricht und Arbeit. Gerätselt wird jetzt, ob der neue Papst weiterhin Touristen die Möglichkeit geben wird, den Palast zu besuchen, oder ob er sie selber als Sommerresidenz nutzen wird. Die Gemeinde um die Sommerresidenz hofft, dass Leo XIV. seinen Urlaub in der Gegend verbringen wird. Ein Papst in Castel Gandolfo trägt stark zur Ankurbelung des Tourismus bei.