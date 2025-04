Neuer Zugang zum Petersplatz eröffnet

Bahnreisende können ab sofort ohne Konflikte mit dem Autoverkehr zum Vatikan gelangen

In Rom wurde am Samstag am Bahnhof San Pietro ein Weg für Fußgänger eröffnet, der ohne Straßenüberquerung zum Petersplatz führt, berichtet Kathpress. Die "Passeggiata del Gelsomino" (Jasmin-Überweg) beginnt am italienischen Vatikan-Bahnhof und führt über eine alte Eisenbahnbrücke mit spektakulärem Blick auf den Petersdom direkt zu den vatikanischen Mauern.

An ihnen entlang gelangt man dann zum Petersplatz. Die Kosten des Umbaus, bei dem außerdem mehr als tausend Grünpflanzen gesetzt wurden, betrugen laut Stadtverwaltung 2,6 Millionen Euro. Die gesamte Wegstrecke, die für Fußgänger und Rollstuhlfahrer ausgebaut wurde, beträgt knapp einen Kilometer. An einer Stelle führt sie - von der Vatikanmauer getrennt - an der Rückseite des Gästehauses Santa Marta vorbei, in dem Papst Franziskus wohnt.

Auf italienischer Seite wurden etliche Parkplätze für Autos durch neue Grünflächen, Sitzbänke und Fahrradständer ersetzt. Bei der Eröffnung am Samstag würdigte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri die Überführung als gelungenes Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Vatikanstaat, Italienischer Republik und der Stadt Rom.