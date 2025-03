Faschingskontrollen: Polizei zieht Alkolenker aus dem Verkehr

Auch am Faschingsdienstag wird weiter kontrolliert.

Steiermark. Rund um den Faschingsdienstag setzt die Polizei in der Steiermark verstärkt auf Alkoholkontrollen, um gefährliche Fahrten zu verhindern. Erste Schwerpunktaktionen fanden bereits am Wochenende statt, etwa im Raum Graz, wo 150 Alkovortests durchgeführt wurden. Die Bilanz: Fünf Anzeigen, drei Führerscheinabnahmen und zwei Anzeigen wegen Suchtgiftkonsums ist dennoch ein Erfolg. Laut Polizei zeigt sich ein positiver Trend – insbesondere junge Menschen verzichten zunehmend auf Alkohol am Steuer. Sie trinken entweder nichts, oder greifen auf Abholservice und Taxis zurück. Dennoch gibt es weiterhin „schwarze Schafe“. Die verstärkten Kontrollen laufen noch bis zum Faschingsdienstag, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.